Taylor Swift sa parlare di sé come nessun altro
Da fenomeno pop a racconto generazionale, Taylor Swift continua a ridefinire l’idea di autenticità. The Life of a Showgirl è il suo manifesto di libertà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante
Taylor Swift ha lanciato un dissing contro Charli XCX? - Con Actually Romantic, settima traccia di The Life of a Showgirl, la popstar sembrerebbe rivolgere una frecciatina elegante alla collega ... Come scrive vanityfair.it
Taylor Swift si confessa da Jimmy Fallon: svelato il retroscena sul Super Bowl - Tra ironia e verità, Taylor Swift racconta il dietro le quinte della sua vita sentimentale e la sua amicizia con Selena Gomez ... Segnala dilei.it