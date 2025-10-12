Il nuovo album di Taylor Swift, The Life of a Showgirl, è stato indubbiamente accolto male dalla critica, che l’ha stroncato su tutti i fronti. Ma con tre milioni e mezzo di copie vendute nei primi cinque giorni dall’uscita ha superato il decennale record di 25 di Adele (3 milioni e 482 mila copie vendute in una settimana). The Life of a Showgirl si candida così a entrare nella storia. Bene o male purché se ne parli. Taylor Swift, parlando delle tante critiche ricevute, certo forte di una fanbase fedelissima e disposta a tutto, ha detto qualcosa che suona come: «Se parli del mio disco, anche se ne parli male, mi stai facendo un favore». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Taylor Swift, la reputation e l’arte di monetizzare le stroncature