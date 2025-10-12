Taylor Swift la reputation e l’arte di monetizzare le stroncature
Il nuovo album di Taylor Swift, The Life of a Showgirl, è stato indubbiamente accolto male dalla critica, che l’ha stroncato su tutti i fronti. Ma con tre milioni e mezzo di copie vendute nei primi cinque giorni dall’uscita ha superato il decennale record di 25 di Adele (3 milioni e 482 mila copie vendute in una settimana). The Life of a Showgirl si candida così a entrare nella storia. Bene o male purché se ne parli. Taylor Swift, parlando delle tante critiche ricevute, certo forte di una fanbase fedelissima e disposta a tutto, ha detto qualcosa che suona come: «Se parli del mio disco, anche se ne parli male, mi stai facendo un favore». 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: taylor - swift
Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante
#Charts #Spotify Questa settimana "The life of a showgirl" di Taylor Swift debutta al #1 nella Top200 globale album di Spotify con 887.338.814 streams. Ecco le posizioni nella Top200 brani e gli streams ottenuti da tutte le tracce. #1 The fate of ophelia: 128.896 - facebook.com Vai su Facebook
Da Cher a Tina Turner, passando per Beyonce, Miley Cyrus e, più di recente, Taylor Swift sono tutte pazze per il designer americano che ha fatto la storia grazie ai suoi abiti scintillanti ricoperti di paillettes, piume e lustrini - X Vai su X
Taylor Swift, cosa sapere sull'attesissimo "Reputation (Taylor's version)" in arrivo - Taylor Swift riscrive la sua storia musicale, debuttando in una scena clou della serie televisiva The Handmaid’s Tale con la canzone Look What You Made Me Do ... tg24.sky.it scrive
Taylor Swift e Charli XCX: dal Reputation Tour ad Actually Romantic. Cosa è successo tra le due cantanti - 00 ora italiana, è uscito su tutte le piattaforme streaming il dodicesimo album di Taylor Swift, intitolato The Life of a Showgirl. Secondo corrieredellumbria.it