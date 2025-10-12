Taxi Napoli spunta il video | Così furbi e abusivi aggirano le regole
Siamo al Molo Beverello. Un gruppo di turisti, appena arrivati alla Stazione Marittima, si aggira smarrito alla ricerca di un taxi nei pressi dello stazionamento del porto, uno dei tre hub. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: taxi - napoli
Napoli invasa dai taxi abusivi, i tassisti regolari presentano denuncia in Procura
Napoli, taxi si incendia in via Marina: fiamme alte e nube di fumo. Arrivano i vigili del fuoco
Taxi prende improvvisamente fuoco, paura al Porto di Napoli
Napoli, capitale dell’amore Dal 18 al 26 ottobre la Mostra d’Oltremare ospita Tutto Sposi 2025, la fiera dedicata al matrimonio e al bridal fashion più grande d’Italia: sfilate, espositori e tante idee per la nuova casa. Scopri tutti i dettagli sul sito di Consortaxi Vai su Facebook
Proclamato sciopero del settore taxi nella Città di Napoli, nelle seguenti date: 7 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 22:00 14 ottobre 2025, dalle 8:30 alle 22:00 Saranno garantiti i servizi emergenziali e gli spostamenti di persone disabili - X Vai su X
Taxi Napoli, spunta il video: «Così furbi e abusivi aggirano le regole» - Un gruppo di turisti, appena arrivati alla Stazione Marittima, si aggira smarrito alla ricerca di un taxi nei pressi dello stazionamento del porto, uno dei tre ... Secondo ilmattino.it