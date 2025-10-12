Task recensione della miniserie con Mark Ruffalo

Con Task, miniserie disponibile su NOW e Sky dal 12 ottobre con i primi due episodi (gli altri seguiranno settimanalmente), Brad Ingelsby torna a indagare il suo territorio narrativo d’elezione: la provincia di Philadelphia e i segreti morali che si tramandano di generazione in generazione. Dopo il trionfo di Omicidio a Easttown, che era valso a Kate Winslet un Emmy e consacrato Ingelsby come uno degli autori più sensibili e rigorosi della serialità americana, il creatore sceglie di spostare leggermente il fuoco. Task non è un poliziesco con un mistero da risolvere, né il ritratto isolato di un’anima ferita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it