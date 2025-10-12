Task | guida ai personaggi e al cast

Task della HBO, disponibile in Italia su NOW e Sky ( qui la nostra recensione ), vanta un cast avvincente per interpretare i suoi intriganti personaggi. La serie poliziesca è creata da Brad Ingelsby di Omicidio a Easttown. Questo fatto di per sé ha già attirato una certa attenzione, ma è il cast di attori di grande talento che rende Task davvero degno di essere visto. Task ruota attorno a due padri single, un agente dell’FBI che ha recentemente perso la moglie e un netturbino criminale la cui moglie lo ha abbandonato poco prima della tragica morte del fratello. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: task - guida

Guida ai personaggi e al cast di task

Migliaia di persone ritornano da sud verso il nord della Striscia. L'Idf avvia le operazioni di ritiro. La task force a guida Usa non è pronta. Hamas non disarma ancora. Proliferano bande armate piccole e grandi. Da domenica riparte la consegna di aiuti, con un g Vai su Facebook

Da Omicidio a Easttown a Task - Mark Ruffalo dà una grande prova come protagonista della nuova serie thriller. Secondo msn.com

Task: Su Sky e NOW la nuova serie crime thriller di HBO con Mark Ruffalo - Dal creatore di Omicidio a Easttown, Brad Ingelsby, Task è una miniserie intensa con Mark Ruffalo e Tom Pelphrey ambientata nella periferia operaia di Philadelphia: un gioco del gatto e del topo che p ... Da comingsoon.it