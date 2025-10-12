Task è una serie tv bella come non se ne fanno più

Gqitalia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo articolo contiene spoiler su Task, in esclusiva su Sky dal 12 ottobre Se c'è un genere di show televisivi che amo, sono i polizieschi hard-boiled. Storie di agenti moralmente ambigui, spesso falliti, che lottano con i propri demoni personali mentre svolgono il lavoro, e si confrontano con casi cupi che confermano la loro visione cinica del mondo. Task, nuova serie firmata da Brad Ingelsby, il creatore di Omicidio a Easttown (devo ammettere che non l'ho ancora vista, anche se mi hanno detto che è nelle mie corde), per HBO, incarna una nuova e affascinante interpretazione del genere. Le serie, ambientata in una zona operaia della Pennsylvania, è incentrata su alcune rapine in laboratori clandestini di produzione di stupefacenti, con tragiche ripercussioni a catena. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

task 232 una serie tv bella come non se ne fanno pi249

© Gqitalia.it - Task è una serie tv bella come non se ne fanno più

In questa notizia si parla di: task - serie

Task: Il trailer ufficiale della nuova serie crime con Mark Ruffalo

Task, la nuova serie dei creatori di Mare of Easttown, debutterà su HBO a settembre

Task, la nuova serie crime con mark ruffalo che conquista dopo zodiac

Task, il nuovo crime thriller HBO con Mark Ruffalo da stasera su Sky e NOW - Dal 12 ottobre debutta in esclusiva Task, serie HBO firmata da Brad Ingelsby, già creatore dell’acclamato Omicidio a Easttown. Secondo tg24.sky.it

task 232 serie tvTask con Mark Ruffalo e la vera storia della famiglia Murdaugh: le serie tv da vedere questa settimana - In uscita anche la seconda stagione di Starting 5 (Netflix), The Iris Affair (Sky) e Cleopatra's Final Secret (Disney+) ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Task 232 Serie Tv