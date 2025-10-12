Taranto | in tanti sulla rotonda del lungomare per la battaglia dei cuscini Mattinata di festa

Di seguito un comunicato diffuso dal Crest: C’era davvero tanta gente per la «Battaglia dei cuscini», lo scatenatissimo quanto pacifico spettacolo di animazione di piazza svoltosi questa mattina sulla Rotonda del lungomare di Taranto per l’avvio del progetto «Città in gioco» ideato dalla compagnia teatrale Crest, da cinquant’anni punto di riferimento culturale del territorio. Protagonisti, con gli spettatori, arrivati anche da fuori città, gli artisti della compagnia Melarancio di Cuneo, che dal 1991 portano in giro questo spettacolo colorato, divertente e coinvolgente arrivato alla ragguardevole quota di quasi 1000 repliche in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

