Tanzania | ex segretaria conferenza sulle donne necessaria ulteriore attuazione degli impegni di Pechino
Nel XXI secolo, costruire una vita migliore e' impossibile senza il progresso a tutto campo delle cause delle donne, e richiede che le donne contribuiscano con maggiore saggezza e forza, ha detto Gertrude Mongella, segretaria generale della Quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi nella capitale cinese Pechino nel 1995.
Funerali in Cattedrale per la segretaria generale delle Carmelitane missionarie, vittima dell'incidente in Tanzania. Commozione della comunità stabiese e delle consorelle arrivate da tutta Italia.
Amo, decreto ingiuntivo per l'ex segretaria: dovrà restituire 459 mila euro - Andrea Bosi, nuovo amministratore unico di Amo, in una conferenza stampa ha comunicato che il tribunale di Modena ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della ex segretaria per un valore di 459