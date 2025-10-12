Nel XXI secolo, costruire una vita migliore e’ impossibile senza il progresso a tutto campo delle cause delle donne, e richiede che le donne contribuiscano con maggiore saggezza e forza, ha detto Gertrude Mongella, segretaria generale della Quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi nella capitale cinese Pechino nel 1995. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma660776966077692025-10-12tanzania-ex-segretaria-conferenza-sulle-donne-necessaria-ulteriore-attuazione-degli-impegni-di-pechino Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Tanzania: ex segretaria conferenza sulle donne, necessaria ulteriore attuazione degli impegni di Pechino