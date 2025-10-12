Tanti auguri Daniel Maldini ma quanto era forte tuo padre Paolo!

Ieri era il compleanno di Daniel Maldini, che ha compiuto 24 anni, calciatore dell’Atalanta già convocato in Nazionale ha un padre che era un fenomeno. I calciatori di una volta sono veramente irraggiungibili, lo dimostrano leggende come quella di Paolo Maldini, il difensore più forte della storia. (ANSA) TvPlay.it Oggi vogliamo raccontarlo attraverso dei video, ma anche semplicemente leggendo la sua carriera da vicino. Nato a Milano il 26 giugno del 1968 oggi ha 57 anni ed è ancora ricordato per quanto fatto quando dei rossoneri era un calciatore tra i più forti negli anni novanta. 🔗 Leggi su Tvplay.it

