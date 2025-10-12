Tanti auguri Daniel Maldini ma quanto era forte tuo padre Paolo!
Ieri era il compleanno di Daniel Maldini, che ha compiuto 24 anni, calciatore dell’Atalanta già convocato in Nazionale ha un padre che era un fenomeno. I calciatori di una volta sono veramente irraggiungibili, lo dimostrano leggende come quella di Paolo Maldini, il difensore più forte della storia. (ANSA) TvPlay.it Oggi vogliamo raccontarlo attraverso dei video, ma anche semplicemente leggendo la sua carriera da vicino. Nato a Milano il 26 giugno del 1968 oggi ha 57 anni ed è ancora ricordato per quanto fatto quando dei rossoneri era un calciatore tra i più forti negli anni novanta. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: tanti - auguri
Tanti auguri Antonio Tajani, gli applausi dei simpatizzanti ad Ancona
Tanti auguri Iole, primo compleanno da mamma
Tanti auguri al nostro storico Doc!! ? #HappyBirthday - X Vai su X
Tanti auguri a Pino Scotto 76 anni per lui! - facebook.com Vai su Facebook
Compleanni nerazzurri: tanti auguri a Daniel Maldini! - Nato a Milano l’11 ottobre 2001, l’attaccante spegne oggi 24 candeline e festeggia così il suo primo compleanno in nerazzurro. Da calcioatalanta.it
Daniel Maldini, volo nella galassia di famiglia da nonno Cesare a papà Paolo - La notte dell'esordio in Nazionale sotto gli occhi di papà Paolo e nel segno di una dinastia vincente partita dal nonno Cesare sempre in ... Segnala sport.sky.it