Tante le aziende riminesi protagoniste dell’eccellenza romagnola

Le imprese della provincia di Rimini confermano la loro forza innovativa e la capacità di competere a livello internazionale all’edizione 2025 di Excelsa, la rassegna biennale di Confindustria Romagna che valorizza le aziende distintesi per merito, innovazione e sostenibilità. Nella cornice del Mare Pineta Resort di Milano Marittima, le giurie tecniche hanno premiato trenta realtà eccellenti, tra cui spiccano diverse imprese riminesi. Nella categoria Comunicazione d’impresa, riconoscimento a Myo Spa di Poggio Torriana (in grado di distinguesri anche nella categoria dedicata alle Imprese femminili) e Santa Monica Spa di Misano Adriatico, gestore del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, per la capacità di comunicare con efficacia i valori del territorio e del brand. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

