Talent scout nuova denuncia Una bimba | Molestata al casting Lui | Un inferno non sono un mostro

Fissata l’ udienza preliminare per il talent scout del cinema accusato di violenza sessuale su minore dopo la denuncia di un ragazzo, che aveva 11 anni all’epoca dei fatti. E ora si fa avanti un’altra ragazzina, che si è rivolta alla polizia e anche lei ha denunciato l’uomo per molestie, che nel suo caso sarebbero avvenute durante lo svolgimento di un casting nel 2020, quando la piccola aveva 10 anni. La ragazzina - assistita dall’avvocata Annalisa Todaro Codicé - aveva partecipato alla selezione e subito dopo i genitori si accorsero che era turbata, che qualcosa non andava, ma all’epoca non riuscirono a sapere cosa poteva essere accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
