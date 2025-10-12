Tajani posta VIDEO virale della bandiera italiana sventolata a Gaza | Riconoscenza verso il governo ma è per manifestazioni pro-Palestina

Dopo la gaffe, Tajani ha insistito: "Non credo siano state le manifestazioni a portare il cessate il fuoco" Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha postato un video proveniente da Gaza, nel quale si vede un bimbo su un rollerblade guidato da un ragazzo, con la bandiera italiana sventolata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tajani posta VIDEO virale della bandiera italiana sventolata a Gaza: "Riconoscenza verso il governo", ma è per manifestazioni pro-Palestina

