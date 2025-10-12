Tajani posta un video del tricolore a Gaza ma l'autore lo smentisce | Ringraziavamo gli italiani non il governo

L'autore del video della bandiera italiana a Gaza ha smentito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che negli scorsi giorni aveva pubblicato le immagini definendole "un segno della riconoscenza e della gratitudine" dei palestinesi per l'operato del governo: "Ringraziavamo gli italiani, solidali con la Palestina, non il governo. Inaccettabile che qualcuno usi i nostri video per dirlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

