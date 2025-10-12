Tajani | L' Italia è pronta a fare la sua parte per la ricostruzione di Gaza

AGI - "Non è finita, ma sono state messe le fondamenta di un accordo regionale importante. Resta molto lavoro da fare per trasformare questa tregua in una pace duratura. Io però sono ottimista, tra le parti scorgo una nuova volontà". Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista ad Avvenire, parlando della firma attesa sull'accordo per il cessate il fuoco in Medio Oriente. "Noi come Italia siamo pronti a fare la nostra parte, sul piano umanitario, della ricostruzione della Striscia di Gaza, del consolidamento del quadro e anche sul piano militare, qualora dovesse servire. Ma siamo ancora in una fase prodromica", osserva il titolare della Farnesina che individua negli sforzi di tutti "ad accrescere le pressioni su Israele e sui palestinesi " il motivo dello sblocco della situazione: "gli Stati Uniti, ma anche Qatar, Egitto e Turchia con cui ho lavorato di continuo. 🔗 Leggi su Agi.it

