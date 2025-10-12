Taekwondo interregionale Campania | il Team Nuzzo conquista un oro

SAN DONACI - Nelle date del 4 e 5 ottobre 2025 si sono svolti a Giugliano (Napoli) i campionati interregionali taekwondo. Dopo il break estivo, gli atleti si sono incontrati in questo scenario per testare le loro capacità di combattimento. Anche gli atleti del Team Nuzzo di San Donaci si sono. 🔗 Leggi su Today.it