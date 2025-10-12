Taekwondo interregionale Campania | il Team Nuzzo conquista un oro
SAN DONACI - Nelle date del 4 e 5 ottobre 2025 si sono svolti a Giugliano (Napoli) i campionati interregionali taekwondo. Dopo il break estivo, gli atleti si sono incontrati in questo scenario per testare le loro capacità di combattimento. Anche gli atleti del Team Nuzzo di San Donaci si sono. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: taekwondo - interregionale
Taekwondo, interregionale Campania: doppio successo per le Fiamme Oro di Brindisi
Asd Taekwondo Ercolano del Maestro Ciro Merolla presentati al Campionato interregionale il 4 è 5 ottobre hanno raggiunto uno straordinario risultato con gli atleti Ercolanesi...su 54 società... 7° posto alla classifica generale oltre un ricco medagliere. Esposito Vai su Facebook
L'Olympia Taekwondo Monopoli parte col botto: due medaglie al Campionato Interregionale https://monopolitimes.com/2025/10/07/taekwondo-monopoli-medaglie-campionato-interregionale-olympia-taekwondo-giugliano-daniel-maggio-gianpiero-elefante-su - X Vai su X
Taekwondo, interregionale Campania: il Team Nuzzo conquista un oro - Il sodalizio di San Donaci brilla a Giugliano (Napoli) con Giovanni Montinaro (- Segnala brindisireport.it
Il Team Smiraglia si impone in Campania con 8 ori - Grande risultato ottenuto al torneo Interregionale che ha vito la partecipazione di ben 70 società provenienti da tutta Italia ... Secondo foggiatoday.it