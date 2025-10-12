Tadej oltre Coppi al Lombardia è ’ciclostile’

Lasciando che altri si chiedano se questo ciclismo sia noioso o meno, Tadej Pogacar continua a divertirsi (e a divertire). Nel suo territorio di caccia preferito, il Lombardia, il marziano sloveno si ritaglia un’altra fetta di leggenda: quinto successo consecutivo, meglio di Coppi che i suoi cinque centri non li ha messi in fila, primo a vincere cinque volte di seguito una grande classica, unico nella storia a salire sul podio di tutte le prove monumentali nella stessa stagione. Di fronte a un fenomeno del genere, va a farsi benedire anche la tradizionale imprevedibilità dello sport, che non risparmia nemmeno gli strafavoriti: con Pogacar il risultato annunciato puntualmente arriva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

