Tadej oltre Coppi al Lombardia è ’ciclostile’
Lasciando che altri si chiedano se questo ciclismo sia noioso o meno, Tadej Pogacar continua a divertirsi (e a divertire). Nel suo territorio di caccia preferito, il Lombardia, il marziano sloveno si ritaglia un’altra fetta di leggenda: quinto successo consecutivo, meglio di Coppi che i suoi cinque centri non li ha messi in fila, primo a vincere cinque volte di seguito una grande classica, unico nella storia a salire sul podio di tutte le prove monumentali nella stessa stagione. Di fronte a un fenomeno del genere, va a farsi benedire anche la tradizionale imprevedibilità dello sport, che non risparmia nemmeno gli strafavoriti: con Pogacar il risultato annunciato puntualmente arriva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tadej - oltre
Un anno fa Giro dellEmilia 2024 Matteo Jorgenson è andato oltre i suoi limiti per provare a seguire Tadej Pogacar: - X Vai su X
Podio stellare ai #CampionatiMondiali di Ciclismo in Ruanda: Tadej Pogacar, leggendario: fuga di oltre 60km e bis iridato Remco Evenepoel, rimonta da urlo nonostante due guai meccanici Ben Healy porta l’Irlanda sul podio Che spettacolo! Pronti - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i record conquistati da Tadej Pogacar dopo il Lombardia 2025: come Merckx, meglio di Coppi - Il successo al Giro di Lombardia 2025 ha consegnato a Tadej Pogacar altri straordinari primati che lo rilanciano tra i più forti di sempre nella storia ... fanpage.it scrive
Tadej oltre Coppi, al Lombardia è ’ciclostile’ - Ennesimo successo in fotocopia, Pogacar si prende per la quinta volta di fila la grande classica: superata anche la leggenda italiana ... Riporta msn.com