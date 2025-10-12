Tabiano ritrovato senza vita in un albergo abbandonato

È stato trovato senza vita nel Grand Hotel Terme Astro di Tabiano, Assan Sallah, gambiano di 35 anni. La struttura, senza acqua né luce, è rifugio di migranti, è stata dichiarata fallita nel 2017. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al decesso, toccherà all'autopsia stabilirlo. Il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: tabiano - ritrovato

