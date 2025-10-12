Szczesny parla la madre | Aveva chiuso con il calcio poi c’è stato un avvenimento che l’ha fatto tornare sui suoi passi Il retroscena
Szczesny, il retroscena svelato dalla madre Alicja: l’ex portiere della Juve aveva deciso di smettere, poi la chiamata che ha cambiato tutto. Quando un calciatore decide di dire addio al calcio, raramente torna sui propri passi. Ma per Wojciech Szczesny l’occasione di indossare la maglia del Barcellona è stata troppo grande per essere rifiutata. L’ex portiere bianconero, che aveva annunciato la volontà di ritirarsi al termine della sua esperienza a Torino nel 2024, ha cambiato idea per rispondere alla chiamata dei blaugrana. E ora, la storia si ripete: con il recente infortunio del titolare Joan Garcia, per Szczesny si sono riaperte le porte della titolarità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: szczesny - parla
