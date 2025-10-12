Nel weekend si è aperto il massimo campionato turco di volley femminile, la prima giornata della Sultanlar Ligi era molto attesa anche dagli appassionati italiani perché debuttavano nel torneo due azzurre, reduci dalla trionfale estate con l’Italia. Alessia Orro e Myriam Sylla hanno infatti lasciato Milano e si sono trasferite in terra anatoliche, pronte per una nuova avventura stimolante. Esordio vincente per le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo. Alessia Orro aveva già guidato il Fenerbahce Istanbul al trionfo in Supercoppa di Turchi a (successo al tie-break, rimontando dallo 0-2 contro il VakifBank di Giovanni Guidetti) e oggi ha diretto meravigliosamente le gialloblù sul campo dell’Aras Spor. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sylla top scorer al debutto nel campionato turco, Orro smista per Vargas e Fedorovtseva