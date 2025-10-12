Svolta per l’edificio di via Gadda Nasce il centro per l’impiego | affidati i lavori della nuova sede

Il Comune di San Giovanni ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile comunale di via Carlo Emilio Gadda, in zona Ponte alle Forche, destinato a diventare un punto strategico per l’assistenza sociale e per le politiche del lavoro nel Valdarno Superiore. Il progetto, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede due interventi principali: il primo lotto comprende la realizzazione di una Stazione di Posta e Centro Servizi per il contrasto alla marginalità sociale, con un investimento di oltre 695 mila euro; il secondo lotto prevede la realizzazione di una nuova sede del Centro per l’Impiego, finanziata con oltre 519 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

