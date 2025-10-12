Sviluppo Sud Carbone | Siamo a Catania perché crediamo nella città

“Siamo qui non per usare Catania come vetrina o trampolino, ma perché crediamo in Catania, nelle sue potenzialità, nella sua gente e nella sua tradizione sportiva”. Con queste parole il presidente della Sviluppo Sud Catania, Pino Carbone, ha aperto il suo intervento a margine dell’ultima. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it