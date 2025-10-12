Svilar un 2025 da incorniciare | record leadership e una Roma blindata

Il 2025 di Mile Svilar è, a tutti gli effetti, un anno da sogno. Un periodo che ha unito emozioni personali e successi sportivi: il matrimonio con June Peeters, la nascita del figlio Lio, il rinnovo di contratto con la Roma e la nomina a miglior portiere della Serie A 202425. Un percorso di crescita continua, coronato da numeri impressionanti che lo consacrano tra i migliori estremi difensori d’Europa. Numeri da top europeo. Nel 2025 la Roma guida la classifica dei clean sheet nei cinque principali campionati europei: 15 partite senza subire gol, un dato che sottolinea la solidità del gruppo di Gasperini ma anche l’impatto decisivo del suo portiere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svilar, un 2025 da incorniciare: record, leadership e una Roma blindata

In questa notizia si parla di: svilar - incorniciare

Roma, accordo raggiunto per il rinnovo di Svilar: i dettagli - La Roma ha raggiunto l’accordo con il portiere Mile Svilar per il rinnovo del contratto: le cifre e la durata È tutto fatto per il rinnovo di Mile Svilar con la Roma. Segnala gianlucadimarzio.com

Roma, ufficiale il rinnovo di Svilar: i dettagli, le cifre e la gioia dei tifosi - È la notizia che tutti i romanisti aspettavano da tempo. Si legge su corrieredellosport.it