Suv dei vigili del fuoco investe un pedone è il dramma | morto Mario Grasso

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 59 anni, Mario Grasso, originario di Roma, è morto in un incidente avvenuto sabato 11 ottobre in provincia di Frosinone, lungo la strada regionale 156 dei Monti Lepini, a poca distanza dal casello autostradale dell'A1.Travolto da un'auto dei vigili del fuoco, tragedia nel. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco

Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme

Si perde nei boschi del Valdarno, 73enne salvato dai vigili del fuoco

Firenze, incendio in un parcheggio: alta colonna di fumo nero, arrivano i vigili del fuoco

suv vigili fuoco investeTragedia sulla Monte Lepini: Suv dei vigili del fuoco investe e uccide un 60enne - L'incidente sulla strada regionale in provincia di Frosinone. Come scrive rainews.it

Suv dei vigili del fuoco investe un pedone, è il dramma: morto Mario Grasso - L'incidente è avvenuto sabato sera nel Frusinate, incerta la dinamica. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Suv Vigili Fuoco Investe