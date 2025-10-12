Suv dei vigili del fuoco investe un pedone è il dramma | morto Mario Grasso
Un uomo di 59 anni, Mario Grasso, originario di Roma, è morto in un incidente avvenuto sabato 11 ottobre in provincia di Frosinone, lungo la strada regionale 156 dei Monti Lepini, a poca distanza dal casello autostradale dell'A1.Travolto da un'auto dei vigili del fuoco, tragedia nel. 🔗 Leggi su Today.it
