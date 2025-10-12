Supplenze docenti 2025 26 | ecco dove le GPS sono esaurite AGGIORNATO

Supplenze docenti anno scolastico 202526: GPS esaurite e posti disponibili. Si tratta di posti che dovranno essere assegnati, con decorrenza inizio delle lezioni, da graduatorie di istituto in cui il posto è disponibile o, in caso, da graduatorie di istituto viciniori. Ultima spiaggia l'interpello previsto dall'OM n. 882024 e già ampiamente utilizzato nello scorso anno scolastico. L'articolo Supplenze docenti 202526: ecco dove le GPS sono esaurite AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

supplenze docenti 2025 26Carta del Docente estesa ai supplenti con contratto al 30 Giugno: passa l’emendamento, ecco le novità - La Commissione Cultura del Senato ha approvato l'emendamento al Decreto nuova maturità che estende la Carta del Docente ai supplenti con contratto al 30 Giugno. Riporta ticonsiglio.com

Docenti immessi in ruolo 2025/26: possono accettare supplenze? Possono chiedere trasferimento? - I docenti immessi in ruolo nel 2025/2026 possono presentare domanda di mobilità, se rientranti in una delle deroghe previste dal CCNL 19/21, come recepite dal CCNI mobilità 2025/28. Scrive orizzontescuola.it

