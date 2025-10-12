Supplenze brevi e saltuarie | docenti sono esclusi dalla Carta del Docente Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 9 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Walter Miceli (Anief), è stata affrontata una questione di rilievo riguardante l’accesso alla Carta del Docente per i precari. Un’attenzione particolare è stata posta sul tema delle supplenze brevi e saltuarie e sull’effettiva possibilità per questi insegnanti di ottenere il beneficio previsto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - brevi

