Superlega martedì la Sir verrà presentata ai tifosi

Archiviata in maniera del tutto positiva la tournee in Giappone, che è valsa due vittorie e tanti spunti importanti, oltre che naturalmente un trofeo, per la Sir Susa Scai Perugia è nuovamente tempo di rendersi protagonista sul suolo nazionale.Il primo atto sarà la presentazione della squadra. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it