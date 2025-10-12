Superbike Razgatlioglu conquista anche la Superpole Race di Estoril ancora secondo Bulega
È Toprak Razgatlioglu il vincitore della Superpole Race del Gran Premio di Estoril 2025, penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2025. Sul circuito portoghese, dopo la vittoria di gara-1, il turco inizia nel migliore dei modi la sua domenica, portandosi a casa la gara corta nonostante un avvio non ottimale. Seconda posizione per Nicolò Bulega (+0.5), che si allontana ancora dalla testa del Mondiale, ora distante 44 punti. Partenza non perfetta per Razgatlioglu, terzo dopo la prima curva. Il turco però è velocissimo e dopo il primo giro si riporta subito in testa, passando Bulega sul rettilineo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - razgatlioglu
