superbike razgatlioglu conquista anche la superpole race di estoril ancora secondo bulega

È Toprak Razgatlioglu il vincitore della Superpole Race del Gran Premio di Estoril 2025, penultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2025. Sul circuito portoghese, dopo la vittoria di gara-1, il turco inizia nel migliore dei modi la sua domenica, portandosi a casa la gara corta nonostante un avvio non ottimale. Seconda posizione per Nicolò Bulega (+0.5), che si allontana ancora dalla testa del Mondiale, ora distante 44 punti. Partenza non perfetta per Razgatlioglu, terzo dopo la prima curva. Il turco però è velocissimo e dopo il primo giro si riporta subito in testa, passando Bulega sul rettilineo. 🔗 Leggi su Oasport.it

