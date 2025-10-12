Superbike Bulega vince Gara-2 dell’Estoril e rimanda a Jerez l’assegnazione del titolo

Nicoló Bulega non molla e si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio dellEstoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale superbike 2025. Sul tracciato lusitano il pilota emiliano ha dimostrato di non voler smettere di sognare il titolo e ha dominato la manche. Il distacco da Toprak Razgatlioglu rimane ampio in vista dell’ultima tappa del campionato di Jerez, ma la matematica, lascia ancora tutto aperto. Dopo la tappa dell’Estoril la classifica generale vede Toprak Razgatlioglu comandare davanti a Nicolò Bulega distante 39 lunghezze che sa di avere una montagna da scalare nell’ultimo appuntamento del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

