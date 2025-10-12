Superbike Bulega trionfa in Gara 2 all' Estoril Per il titolo è tutta in salita ma non mi arrendo
Nicolò Bulega vince Gara 2 del Gran Premio del Portogallo sul circuito dell'Estoril, regalando con Alvaro Bautista il quarto titolo di fila alla Ducati. “E’ stata una vittoria importante - afferma il riminese -. Abbiamo fatto davvero una bella gara. Sono molto contento perché siamo riusciti a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: superbike - bulega
