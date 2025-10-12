Summit in Egitto su Gaza per l’Ue ci sarà Antonio Costa

Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l’ Unione europea alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh, Egitto. L’ha riferito un portavoce, sottolineando che «questo piano offre una reale opportunità per costruire una pace giusta e duratura» e che «l’Ue è pienamente impegnata a sostenere questi sforzi e a contribuire alla sua attuazione». Secondo quanto precisato da un funzionario della Casa Bianca ai media americani, i Paesi che parteciperanno al vertice sono Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Canada, Giappone, India, Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Emirati arabi uniti, Kuwait, Bahrein, Pakistan, Indonesia, Azerbaigian, Armenia, Ungheria, Grecia e Cipro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Summit in Egitto su Gaza, per l’Ue ci sarà Antonio Costa

