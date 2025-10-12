Sulle orme dell’esercito di Carlo V

Camminando nella storia: visite guidate sulle orme di Carlo V e l’esercito imperiale che cambiò per sempre l’arte della guerra. In occasione del 500° anniversario della Battaglia di Pavia, il Comune propone una serie di tour per ripercorrere i luoghi e gli eventi della battaglia che ha segnato un passaggio storico nelle strategie militari del Rinascimento. L’appuntamento è per oggi alle 15, il 15 novembre e il 14 dicembre alle 11 e l’11 gennaio alle 15. La camminata partirà dal castello di Mirabello fino a giungere al castello di Pavia. L’iniziativa è finanziata dal bando Olimpiadi della Cultura della Regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

