Sul podio della Barcolana padre e figlia | Furio Benussi primo Marta seconda FOTO
AGI - Il maxi Arca con Furio Benussi al timone e Michele Malandra navigatore ha vinto la 57ma edizione della Barcolana conquistando il suo terzo trionfo nella regata triestina. L’imbarcazione ha tagliato per prima il traguardo in un'ora, 43 minuti e 42 secondi. La grande classica si è svolta nel golfo di Trieste con 15 mila persone in mare (oltre 1.800 barche) e migliaia a terra ad ammirare lo spettacolo, con un colpo d'occhio unico sulla città. Per Furio Benussi è stata una regata "perfetta e fantastica di fronte a un meraviglioso pubblico". La Barcolana, dunque, regata del mare (15 mila in acquacon oltre 1. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: podio - barcolana
Kaster24 Campione Europeo Classe Este24! Si è concluso il primo Campionato Europeo Este24 alla Barcolana 57: sei regate combattute nel Golfo di Trieste e Kaster24 di Antonio Sodo Migliori sale sul gradino più alto del podio. Milù 4 e Alessandro M - facebook.com Vai su Facebook
"Scelta coerente unire l'apertura del Barcolana Sea Summit con l'avvio dell'anno del Collegio del mondo unito dell'Adriatico, che tra le sue finalità ha quella di educare ambasciatori di pace e sostenibilità". Così @alessiarosolen all'apertura a #trieste https://ti - X Vai su X
Figlia 28enne guadagna più del padre, stop all'assegno di mantenimento. «I suoi bisogni sono pienamente soddisfatti» - Un padre è riuscito a vincere una battaglia legale contro la figlia che guadagnava di più e ottenere lo stop all'assegno di mantenimento. Si legge su ilmessaggero.it