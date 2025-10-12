AGI - Il maxi Arca con Furio Benussi al timone e Michele Malandra navigatore ha vinto la 57ma edizione della Barcolana conquistando il suo terzo trionfo nella regata triestina. L’imbarcazione ha tagliato per prima il traguardo in un'ora, 43 minuti e 42 secondi. La grande classica si è svolta nel golfo di Trieste con 15 mila persone in mare (oltre 1.800 barche) e migliaia a terra ad ammirare lo spettacolo, con un colpo d'occhio unico sulla città. Per Furio Benussi è stata una regata "perfetta e fantastica di fronte a un meraviglioso pubblico". La Barcolana, dunque, regata del mare (15 mila in acquacon oltre 1. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sul podio della Barcolana padre e figlia: Furio Benussi primo, Marta seconda (FOTO)