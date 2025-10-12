Sub non riemerge alle Formiche individuato il corpo L’allarme dato dai compagni

Grosseto, 12 ottobre 2025 – Non è riemerso dal mare antistante le Isole Formiche, facendo così scattare l’allarme degli amici. Sono state ore di angoscia, quelle di ieri pomeriggio, nel mare della Maremma, a poche miglia da Marina di Grosseto, nelle acque che circondano le Formiche, le piccole isole che sono diventate il paradiso di subacquei provenienti da ogni parte d’Italia per quelle pareti ricche di pesci e coralli di ogni tipo. Ore di flebile speranza che si è spenta nel tardo pomeriggio prima dell’imbrunire quando il corpo del 32enne è stato individuato. Ma la profondità cui il corpo giace ha impedito ai vigili del fuoco intervenuti di andare oltre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

