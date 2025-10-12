Stupro di Palermo caos attorno all’audio in cui la vittima si dichiarava consenziente | All’inizio è stato così poi mi hanno fatto davvero tutte quelle cose

«Loro sono stati così cretini da ammettere la loro colpevolezza, quindi io a quel punto non ho potuto fare più niente». A parlare è Asia Vitale, la ragazza vittima di una violenza sessuale di gruppo a Palermo nell’estate del 2023. In un audio che andrà in onda nella serata di oggi, domenica 12 ottobre, a Le Iene, la giovane fa capire di aver avuto rapporti consenzienti con i sette ragazzi condannati in sede giudiziaria. Le sue parole stravolgono la verità processuale e rappresentano un colpo di scena inatteso, se non altro perché — nel servizio tv di Marco Occhipinti e Roberta Rei — Vitale ammette per la prima volta pubblicamente di aver mentito ai giudici sulla prima parte della serata. 🔗 Leggi su Open.online