Stupro di gruppo Asia Vitale a Le Iene ammette per la prima volta di aver mentito ai giudici | Il consenso inizialmente c?è solo che poi è finita di m*rda

12 ott 2025

Quello di Asia Vitale è stato davvero uno stupro di gruppo? L?audio integrale e inedito registrato dal podcaster palermitano Gioacchino Gargano, in cui la giovane torna a parlare. 🔗 Leggi su Leggo.it

Stupro di gruppo, Asia Vitale a Le Iene ammette per la prima volta di aver mentito ai giudici: «Il consenso inizialmente c?è... solo che poi è finita di m*rda»

Stupro di gruppo, Asia Vitale a Le Iene ammette per la prima volta di aver mentito ai giudici: «Il consenso inizialmente c'è... solo che poi è finita di m*rda» - L'audio integrale e inedito registrato dal podcaster palermitano Gioacchino Gargano, in cui la giovane torna a ...

Asia Vitale, l'audio choc a Le Iene: «Ragazzi cretini, hanno ammesso le loro colpe». Poi cambia tono: «Il consenso prima c'era, ma è finita male» - Stasera, in prima serata, su Italia 1, andrà in onda l'audio integrale e inedito registrato dal ...

