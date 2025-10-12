Stupro di gruppo Asia Vitale a Le Iene ammette per la prima volta di aver mentito ai giudici | Il consenso inizialmente c?è solo che poi è finita di m*rda

Quello di Asia Vitale è stato davvero uno stupro di gruppo? L?audio integrale e inedito registrato dal podcaster palermitano Gioacchino Gargano, in cui la giovane torna a parlare. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Stupro di gruppo, Asia Vitale a Le Iene ammette per la prima volta di aver mentito ai giudici: «Il consenso inizialmente c?è... solo che poi è finita di m*rda»

