Strisce blu disegnate male spuntano altri casi in centro a Bologna | Non rimuoviamo più le auto
Bologna, 12 ottobre 2025 – Non ci sono più le strisce blu di una volta, direbbe qualche bolognese nostalgico scuotendo la testa. In effetti, dopo il caso delle strisce blu ’storte’ disegnate attorno alle auto, come un contorno, spuntano sempre in centro città nuovi casi di stalli blu con linee tratteggiate e interrotte dove si trova la ruota del veicolo. Strisce, insomma, a ’macchia di leopardo’ che lasciano parecchi interrogativi. A chiarire quello che ormai sotto le Torri è diventato un piccolo giallo – visto che dopo i diversi casi estivi segnalati dal Carlino, nuovi parcheggi a tonalità diverse o a linee interrotte spuntano quasi quotidianamente – è Michele Campaniello, assessore alla Nuova Mobilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
