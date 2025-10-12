Street art Premio Creatività Urbana | nuovo avviso pubblico in Campania
La Direzione generale per il Governo del territorio della Regione Campania ha approvato un nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla conoscenza, al sostegno e alla valorizzazione della creatività urbana, street art, writing e muralismo, in attuazione della legge regionale 32023. L’iniziativa mira a riqualificare e rigenerare il territorio, anche in chiave culturale e sociale, attraverso il finanziamento di progetti e l’istituzione del “Premio Creatività Urbana” per progetti di ricerca sul tema e per opere o progetti artistici già realizzati. Possono presentare domanda Comuni, comprese per la città di Napoli le sue municipalità, enti pubblici e privati di tipo culturale, persone giuridiche, Università, istituzioni Afam, autori di opere e promotori di progetti artistici, a seconda dell’asse di intervento o del premio per cui si partecipa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
