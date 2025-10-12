Strada di Arquino messa in sicurezza Via libera al transito
La strada comunale che conduce ad Arquino è stata riaperta al transito al termine dei lavori di messa in sicurezza programmati dal Comune di Sondrio all’indomani dello smottamento avvenuto alla fine dello scorso mese di settembre. E ad inizio ottobre un altro masso di grandi dimensioni era sceso dal versante franoso terminando la sua corsa sulla carreggiata. La pericolosità ha costretto le autorità competenti a prorogare la chiusura della strada. In via cautelativa, a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici e dai geologi, l’ordinanza di chiusura era stata prorogata per garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
