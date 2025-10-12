Innovazione tecnologica, cucina, creatività e ambiente. Sono stati questi, tra i tanti, i temi principali toccati in occasione di S.E.M.I. 2025 – Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione –, appuntamento promosso da ‘ Cultura Italiae ’ e dedicato al valore della cultura come guida per il futuro, che quest’anno ha fatto tappa a Modena. Nel primo giorno della rassegna, ieri mattina, il Teatro Storchi ha ospitato una riflessione collettiva dedicata a "Intelligenza culturale, eccellenza italiana e umanesimo tecnologico". Filo conduttore dell’iniziativa è stata la pace. Sul palco si sono alternate voci autorevoli della cultura, delle istituzioni, dell’economia e dell’impresa, tra cui il ministro della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storie di merito e innovazione: "C’è un patrimonio culturale di accoglienza e inclusione"