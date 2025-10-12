Stop ai furbetti dei rifiuti con le fototrappole
Pugno duro contro i furbetti dei rifiuti. A Tolentino sono in arrivo cinque nuove fototrappole contro l’abbandono selvaggio e due distributori automatici di sacchetti. "La giunta – spiega l’assessore all’ambiente Diego Aloisi –, grazie al bando di Ata 3 ha deciso di installare fototrappole mobili alimentate a energia solare: veri e propri impianti di videosorveglianza a circuito chiuso capaci di monitorare le aree del territorio comunale più soggette a comportamenti scorretti. Gli apparecchi non saranno fissi, ma potranno essere spostati periodicamente in base alle necessità, così da garantire un controllo capillare ed efficace in tutta la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
