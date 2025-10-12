Sto male ho combattuto fino alla fine Non c’è un’opzione che possa tornare | Andrea Delogu in lacrime a Ballando con le Stelle per la rottura con Luigi Bruno

Nella terza puntata di “Ballando con le stelle”, andata in onda ieri sera, Andrea Delogu ha parlato per la prima volta della fine della sua relazione, durata quattro anni, con il modello Luigi Bruno. Lo ha fatto durante la clip di presentazione del suo ballo con il maestro Nikita Perotti, un momento che si è trasformato in un racconto intimo e a tratti straziante. L’argomento è emerso quasi inevitabilmente, parlando del feeling con il suo nuovo partner di ballo. A quel punto, la conduttrice, visibilmente provata, ha ammesso: “La mia storia è finita da poco. È finita, non c’è un’opzione che possa tornare “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sto male, ho combattuto fino alla fine. Non c’è un’opzione che possa tornare”: Andrea Delogu in lacrime a Ballando con le Stelle per la rottura con Luigi Bruno

