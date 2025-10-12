Stipendi in Manovra arriva la flat tax sui rinnovi contrattuali Cos’è e quanto vale in busta paga
Roma, 12 ottobre 2025 – Il governo intende spingere a fondo per favorire il tempestivo rinnovo dei contratti collettivi di lavoro e, per questa via, un aumento delle retribuzioni dei lavoratori. A questo scopo il Ministero del Lavoro, combinando le proposte della Ministra Marina Calderone e del sottosegretario Claudio Durigon, ha messo a punto in vista della manovra per il 2026 una norma multiuso che prevede un insieme di regole e incentivi finalizzati a raggiungere l’obiettivo indicato, a cominciare dalla detassazione al 10 per cento dei rinnovi contrattuali. “La disposizione in esame interviene in materia di rinnovi contrattuali – si legge nella relazione illustrativa - con il duplice obiettivo di assicurare ai lavoratori, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 36 della Costituzione, trattamenti retributivi adeguati, nonché di incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali nell’interesse dei lavoratori stessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
