Stella di David sul cofano e gomme squarciate | atto intimidatorio contro la sindacalista dell' Unione inquilini
Ruote squarciate e una stella di David sul cofano. “Stanotte sotto casa mia ho subito l'ennesimo atto intimidatorio”: a denunciarlo è stato Emanuela Isopo, membro della segreteria nazionale dell'Unione inquilini. Già a fine settembre era stata vittima di un episodio simile, quando ritrovò gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
