Stavo per sposare Romina Power lei aveva 15 anni eravamo pazzi d’amore Al Bano era geloso telefonò irritato e tutto finì | la rivelazione del principe Stash Klossowski de Rola

In una lunga e inedita intervista al settimanale Dipiù, il principe Stash Klossowski de Rola, 82 anni, ha raccontato per la prima volta i dettagli della sua intensa storia d’amore con una giovanissima Romina Power, svelando un retroscena finora sconosciuto: i due erano a un passo dal matrimonio. “Il mio legame con Romina? Folle e spensierato”, ha esordito il principe, figlio del leggendario pittore Balthus: “Ci conoscemmo a Roma, a metà anni Sessanta, a una cena. Romina era con sua mamma, Linda Christian, e tra noi scattò subito un’intesa travolgente “. Lui aveva 25 anni, lei 15, iniziarono a frequentarsi, immersi nel jet-set internazionale e nelle feste dei “figli dei fiori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stavo per sposare Romina Power, lei aveva 15 anni, eravamo pazzi d’amore. Al Bano era geloso, telefonò irritato e tutto finì”: la rivelazione del principe Stash Klossowski de Rola

