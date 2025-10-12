Stasera in tv Annalisa a Che Tempo Che Fa | presenta il nuovo capitolo della sua metamorfosi
Oggi, domenica 12 ottobre, Annalisa sarà ospite di Che Tempo Che Fa sul Nove. Un ritorno televisivo atteso, che arriva nel giorno dell’uscita del suo nuovo album, Ma io sono fuoco — un titolo che sa di dichiarazione d’identità, più che di semplice progetto discografico. Come racconta all’ Ansa, questo lavoro è « una lenta evoluzione che cerca di non ripetersi». Un filo rosso lo lega al precedente E poi siamo finiti nel vortice, ma con una consapevolezza diversa. « Non è un ‘a capo’, è un andare avanti. Ho iniziato a scrivere queste canzoni in tour, e il punto è proprio quello: non tornare indietro». 🔗 Leggi su Amica.it
Annalisa Tutti in Arena, la scaletta del concerto di stasera su Canale 5
Che tempo che fa, da stasera in tv la nuova edizione: Annalisa e gli altri ospiti
Annalisa ed Elodie sono le artiste con più brani nella Top100 FIMI dei singoli più venduti questa settimana: #Annalisa: #12 Piazza San Marco #28 Maschio #94 Storie Brevi #Elodie: #7 Yakuza #14 EX #87 Anche Stasera
Che tempo che fa stasera in tv domenica 12 ottobre sul Nove. Da Milly Carlucci ad Annalisa: gli ospiti di Fabio Fazio - Nuovo appuntamento con Che tempo che fa, stasera in tv domenica 12 ottobre sul canale Nove dalle ore 19. Come scrive corrieredellumbria.it
Che tempo che fa, da stasera in tv la nuova edizione: Annalisa e gli altri ospiti - ", un viaggio ironico e riflessivo sul tempo che passa. Scrive today.it