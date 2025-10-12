Stasera in tv Annalisa a Che Tempo Che Fa | presenta il nuovo capitolo della sua metamorfosi

Oggi, domenica 12 ottobre, Annalisa sarà ospite di Che Tempo Che Fa sul Nove. Un ritorno televisivo atteso, che arriva nel giorno dell’uscita del suo nuovo album, Ma io sono fuoco — un titolo che sa di dichiarazione d’identità, più che di semplice progetto discografico. Come racconta all’ Ansa, questo lavoro è « una lenta evoluzione che cerca di non ripetersi». Un filo rosso lo lega al precedente E poi siamo finiti nel vortice, ma con una consapevolezza diversa. « Non è un ‘a capo’, è un andare avanti. Ho iniziato a scrivere queste canzoni in tour, e il punto è proprio quello: non tornare indietro». 🔗 Leggi su Amica.it

