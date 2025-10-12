Startup e investitori del territorio si incontrano al Demo Day pomeriggio dedicato all' innovazione

Riminitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di commercio della Romagna, attraverso la sua azienda speciale Cise - Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico, sostiene e promuove il Demo Day di Romagna Startup Network. L'appuntamento è fissato per il 15 ottobre al Palacongressi di Rimini, dalle 16,30, dove 22 startup. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

