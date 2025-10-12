Star Trek | Starfleet Academy | Il nuovo trailer dalla serie Paramount+

Paramount+ ha svelato questa notte il nuovo trailer di Star Trek: Starfleet Academy in occasione del New York Comic Con. L’universo televisivo legato al mito di Star Trek si sta preparando a percorrere una strada mai vista prima d’ora, più rivolta alle nuove generazioni pur essendo profondamente legata al canone. In Starfleet Academy, infatti, il focus narrativo è rivolto al pubblico giovane andando così ad emulare operazioni commerciali già percorse più di recente da Gen V con The Boys. Insomma, giovani e di belle speranze, ma comunque immersi nelle problematiche classiche. Ed il nuovo trailer lo conferma. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

