Stand Up Comedy Week | tre locali ospitano il meglio della nuova comicità italiana
Milano, 12 ottobre 2025 – Torna, in edizione riveduta e ampliata, la Stand Up Comedy Week, dedicata al genere di comicità attualmente più popolare, fra teatri e locali off, ma anche in platee più importanti (per dimensioni). La rassegna, dopo una prima versione andata in scena solo a Yellowsquare, si estende in due ritrovi, il Ghe Pensi Mi e Osteria Democratica. In tutto tre spazi rodati, dato che si occupano da anni di portare e sviluppare la stand up in città. Si tratta di sette giorni – dal 13 al 19 ottobre – dedicati alle molteplici sfumature e variazioni sul tema della comicità contemporanea, cambiato, spremuto, sviluppato tantissimo, soprattutto negli ultimi anni in cui la platea si è allargata tanto anche grazie all’aumentare dei suoi contenitori e attorno al quale c’è ancora e sempre tanto da ragionare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
