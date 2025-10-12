Stadio del nuoto le associazioni sportive alla Provincia di Caserta | Si riapra subito

Tempo di lettura: 2 minuti Le associazioni sportive dello Stadio del Nuoto di Caserta, chiuso da aprile per mancanza del certificato antincendio e per la necessità di lavori do adeguamento, lanciano una proposta concreta alla Provincia di Caserta, proprietaria della struttura olimpionica: riaprire immediatamente l’impianto e prorogare di due anni le convenzioni attualmente in vigore, così da compensare il blocco forzato delle attività.   Peraltro il presidente della Provincia Anacleto Colombiano qualche giorno fa è intervenuto sul tema spiegando che per la riapertura ci sarebbero voluti tra i 6 e gli 8 mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

