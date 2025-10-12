Squalifica Bastoni il centrale lascerà il ritiro della Nazionale C’è la conferma della FIGC

Inter News 24 Squalifica Bastoni: il centrale dell’Inter e della Nazionale Italiana farà ritorno a casa prima del previsto. L’ha confermato la FIGC. Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’ Inter, lascerà il ritiro della Nazionale Italiana domani mattina a causa della squalifica che lo costringerà a saltare la prossima partita contro Israele. Il classe 1999, che ha ricevuto un cartellino giallo durante il match contro l’Estonia, ha rimediato la sua seconda ammonizione in pochi giorni, diventando così diffidato. A causa di ciò, non potrà prendere parte alla sfida in programma martedì a Udine, valida per le qualificazioni a Euro 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

